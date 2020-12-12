Жители 44 муниципалитетов Ростовской области заразились коронавирусом

В Ростовской области коронавирус выявили в 44 городах и районах. Актуальную информацию сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 14 декабря COVID-19 подхватили 45 072 человека. Из них 384 заболели за минувшие сутки. Большинство новых зараженных - ростовчане (144 человека). В Сальском районе медики зафиксировали 17 случаев инфицирования, а в Новочеркасске - 14. В Белокалитвинском и Верхнедонском районах заразились по 13 дончан, в Каменске-Шахтинском - 12. В Новошахтинске, Шахтах, Целинском, Миллеровском и Шолоховском районах диагноз «коронавирус» получили по 10 человек, по девять - в Батайске и Азове.По восемь дончан стали пациентами с COVID-19 на территории Чертковского и Константиновского районов. В Гуково заболели семь человек, а в Неклиновском, Пролетарском районах и Таганроге - по шесть. По пять новых инфицированных специалисты выявили в Октябрьском, Каменском, Октябрьском, Зерноградском районах, в Орловском и Багаевском - по четыре. Столько же человек подхватили опасный вирус в Аксайском, Цимлянском и Семикаракорском районах.В Зверево, Волгодонске и Ремонтненском районе заразились по три дончанина. В Егорлыкском, Усть-Донецком, Заветинском и Тарасовском - по два. Наименьшее число новых больных COVID-19 зафиксировали в Красносулинском, Матвеево-Курганском, Азовском, Веселовском, Боковском, Кашарском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском, Кагальницком и Милютинском районах. На территории этих муниципалитетов инфекцию подхватили всего по одному жителю.Увеличилось и количество жертв инфекции. За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека: 16 женщин в возрасте от 59 до 97 лет и семеро мужчин от 54 до 78 лет. По числу умерших Ростовская область занимает первое место в Южном федеральном округе - 1 676 человек.Ситуация по COVID-19 в регионе с каждым днем становится хуже. Если распространение вируса выйдет из-под контроля, область ждут очередные, более жесткие, ограничения.