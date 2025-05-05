В Красную книгу занесут почвы Ростовской области

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В Ростовской области планируют создать региональное издание Красной книги почв. Соответствующее распоряжение подписано временно исполняющим обязанности губернатора региона Юрием Слюсарем.Основная задача разработки Красной книги почв в донском регионе – обеспечение охраны уникальных, малочисленных и чувствительных почвенных разновидностей, находящихся под угрозой исчезновения на территории области.Следует подчеркнуть, что обновление Красной книги почв Ростовской области будет проводиться систематически, не реже одного раза в десять лет. Ответственность за ее ведение будет нести специализированная комиссия, состав которой определится позже. Решения о включении или исключении тех или иных почвенных объектов из Красной книги будут приниматься на основании заключений квалифицированных специалистов.По данным научных исследований, за прошедшее столетие плодородие земель в регионе снизилось приблизительно вдвое из-за уменьшения содержания гумуса. Необходимость формирования Красной книги почв обусловлена потребностью в определении участков Ростовской области, подверженных процессам деградации и утраты почвенного покрова, а также в разработке мер по их сохранению и восстановлению.