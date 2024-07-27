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Некоторые растения были исключены из Красной книги Ростовской области

Некоторые растения были исключены из Красной книги Ростовской области
Некоторые растения были исключены из Красной книги Ростовской области. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на доцента кафедры ботаники ЮФУ и кандидата биологических наук Ольгу Ермолаеву.

Некоторые растения смогли восстановить свою популяцию, что позволило исключить их из третьего издания Красной книги. Среди этих растений — лесные эфемероиды: хохлатка Маршалла и хохлатка плотная. Они произрастают в северных, центральных и западных регионах. Также из списка исключили грибы: монтанею песчаную и сморчок степной.

Кроме того, был обнаружен новый вид растения для Ростовской области — приноготовник головчатый. Его нашли на территории Неклиновского района в составе тимьянников и петрофитной растительности.

- Это чрезвычайно редкий вид, ареал которого охватывает часть Европы (Молдову), Средиземноморье (Балканский п-ов), Малую Азию и Кавказ, - рассказала биолог.

В России этот вид можно встретить только в Краснодарском крае, Крыму и Донецкой Народной Республике. В 2008 году он был внесен в Красную книгу Российской Федерации.

Напомним, биолог сообщила, что в Ростовской области больше не встречаются астрагал шерстистоцветковый и прангос трехраздельный. За последние 50 лет так и не удалось обнаружить места произрастания этих видов на территории региона.
Фото: хохлатка Маршалла (ЮФУ)
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