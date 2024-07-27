Фото: хохлатка Маршалла (ЮФУ)

Некоторые растения были исключены из Красной книги Ростовской области. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на доцента кафедры ботаники ЮФУ и кандидата биологических наук Ольгу Ермолаеву.Некоторые растения смогли восстановить свою популяцию, что позволило исключить их из третьего издания Красной книги. Среди этих растений — лесные эфемероиды: хохлатка Маршалла и хохлатка плотная. Они произрастают в северных, центральных и западных регионах. Также из списка исключили грибы: монтанею песчаную и сморчок степной.Кроме того, был обнаружен новый вид растения для Ростовской области — приноготовник головчатый. Его нашли на территории Неклиновского района в составе тимьянников и петрофитной растительности.- Это чрезвычайно редкий вид, ареал которого охватывает часть Европы (Молдову), Средиземноморье (Балканский п-ов), Малую Азию и Кавказ, - рассказала биолог.В России этот вид можно встретить только в Краснодарском крае, Крыму и Донецкой Народной Республике. В 2008 году он был внесен в Красную книгу Российской Федерации.Напомним, биолог сообщила, что в Ростовской области больше не встречаются астрагал шерстистоцветковый и прангос трехраздельный. За последние 50 лет так и не удалось обнаружить места произрастания этих видов на территории региона.