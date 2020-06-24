Азово-черноморскую шемаю исключили из Красной книги

Донскую шемаю исключили из Красной книги России. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время заседания правительства 25 июня.«Благодаря совместным усилиям природоохранных и правоохранительных органов популяция азово-черноморской шемаи сохранена. В апреле 2020 года ее исключили из Красной книги РФ», - пояснил Виктор Гончаров.В конце 2019 года Минприроды рекомендовало исключить Азово-черноморскую шемаю из списка редких и исчезающих рыб.Ранее вылов находившейся на грани исчезновения шемаи был запрещён.Добавим, что данный вид распространён в Азовском море, реках Дон, Кубань, а также в реках Черноморского побережья.