На Дону власти выделили на ведение Красной книги миллион рублей

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Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области ищет подрядчика для наблюдения за животными, занесенными в Красную книгу. Из бюджета региона на работу выделили один миллион рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок.После подписания контракта исполнитель до 10 ноября будет следить за местами обитания и кормежки животных, за временем и путями их миграций. Помимо этого, в обязанности подрядчика входит отслеживание численности и периодичности размножения животных, а также оценивание условий их пребывания. Все полученные сведения должны помочь восстановлению и приумножению численности животных, которые находятся на грани исчезновения.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта включительно. В тот же день станет известно имя победителя.