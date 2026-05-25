В конце мая часть центра Ростова останется без воды
В Ростове часть Кировского района почти на сутки останется без водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Отключение запланировано с 8:30 27 мая до 8:00 28 мая. Вода перестанет поступать в дома в границах улиц: Университетский - Станиславского - Журавлева - Береговая.
Причиной временных ограничений станет строительство водопроводных сетей по адресу: улица Береговая, 16.
Жителям рекомендуют заранее сделать запас воды.