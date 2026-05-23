Часть Ростова на сутки останется без воды

Часть жителей Ростова на новой рабочей неделе останется без воды на сутки. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Отключение запланировано с 9:00 27 мая до 9:00 следующего дня. Временные неудобства связаны с плановыми работами.

Воды не будет в части Ворошиловского района. Ограничения затронут дома в границах улиц и объектов: Комарова верхняя, Стартовая, Планетная, Темерницкая, Космонавтов, Орбитальная, 1-я, Благотворная, балка Большая Камышеваха, 1-й, Индивидуальный, Комарова нижняя, Добровольского, 4-11 мкр СЖМ, ТРК «Парк», Северный бульвар, администрация Ворошиловского района, ТЦ «Окей», поселок Темерницкий, стадион «Звездный», ДНТ «Импульс», поселок Верхнетемерницкий, Орбитальная, Солнечная, Обсерваторная, 2-й, Поклонный, Вселенная, Космическая, ТЦ «Ашан», ТЦ «Леруа Мерлен», СТ «Победа», СТ «Югтехмонтаж», СНТ «Орбита», СНТ «Огородник», СНТ «Гамма-труд», СНТ «Утро», СНТ «Зодчий», СНТ «Агат», СНТ «Аэро», СНТ «Союз».

Жителям советуют заранее сделать запас воды.
