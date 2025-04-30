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В канун майских праздников Ростов сковали восьмибалльные пробки

В канун майских праздников Ростов сковали восьмибалльные пробки

В преддверии майских праздничных дней в Ростове наблюдались масштабные пробки, достигшие отметки в восемь баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», практически все районы города оказались скованы транспортным коллапсом.

Движение в центральной части донской столицы было практически парализовано. На улицах Буденновского, Ворошиловского, Красноармейской, Садовой, Текучева, Соколова и Социалистической скорость потока автомобилей была крайне низкой.

Транспортную ситуацию осложнили многочисленные дорожно-транспортные происшествия. В частности, авария на улице Зоологической в районе Змиевской балки полностью перекрыла проезд. Схожая картина наблюдалась на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской, где ДТП также привело к полной остановке движения. Еще одна авария затруднила проезд по улице Малиновского со стороны Всесоюзной.

Западный район города также столкнулся с серьезными транспортными проблемами. Множество ростовчан вынуждены были стоять в пробках на улицах Малиновского, проспекте Стачки, Всесоюзной, Мадояна и Доватора.

Северная часть Ростова также была охвачена заторами. Наиболее сложная ситуация наблюдалась на проспекте Михаила Нагибина, улицах Нансена, Ленина, Немировича-Данченко, Вавилова, Королева, Особенной, Орбитальной и Шеболдаева.

В восточной части города скорость движения автомобилей не превышала 10 километров в час на проспекте Шолохова, улицах Менжинского, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, Страны Советов, Каскадной и Щербакова.
Фото: Яндекс.Карты
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