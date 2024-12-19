Пробки на восемь баллов сковали Ростов 19 декабря

Фото: Яндекс.карты.

Вечером 19 декабря Ростов-на-Дону сковали восьмибалльные пробки. По данным «Яндекс.Карт» на 17:40 движение парализовано практически во всех районах города.Напряженная ситуация сложилась на главных дорожных артериях города. Машины практически не двигаются на проспекте Буденовском, Ворошиловском, Шолохова, на улице Красноармейская, на улице Большой Садовой, Максима Горького Текучева, Мечникова,Движение затруднено и в северной части города. Сотни ростовчан стоят в пробках на проспекте Михаила Нагибина, Ленина, Королева, на улице Вавилова, Немировича-Данченко.В Западной части города пробки около трех километров появились на Малиновского, 2-й Краснодарской, Еременко, Мадояна, МОПРа, Спартаковской.Водителей просят учитывать данную дорожную ситуацию и соблюдать правила дорожного движения.