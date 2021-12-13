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В Каменском районе назначили нового главу администрации

В Каменском районе назначили нового главу администрации
В Каменском районе Ростовской области выбрали нового главу. Должность занял бывший первый зам по вопросам экономики, инвестиций и строительства Владимир Савин.

39-летний чиновник последние полгода исполнял обязанности главы района. Его кандидатуру поддержали губернатор Василий Голубев и члены партии «Единая Россия». Депутаты единогласно проголосовали за назначение Савина.

Новый глава родом из Якутии. В 1999 году он приехал учиться в ДГАУ в Октябрьском районе Ростовской области. После окончания университета Владимир Савин работал начальником смены местного маслоцеха, а в 2006 году перешел в Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в регионе. К 2011 году стал старшим госинспектором отдела государственного фитосанитарного контроля на границе РФ. Через пару лет он стал работать в секторе оперативного контроля отдела инспектирования контрольного управления губернатора Ростовской области. В 2016 году чиновник занял должность замглавы Каменского района, а в 2021-м - первого замглавы.

За 2020 год Савин заработал почти миллион рублей. В среднем его задекларированный доход составляет около 80 тысяч рублей в месяц. Новый глава женат и воспитывает двоих детей. В собственности Владимира Савина находятся две квартиры площадью более 150 квадратных метров и легковой прицеп.

Бывший глава администрации Каменского района Владимир Шевченко в марте 2021 года стал главой администрации Каменска-Шахтинского.
Фото: kamraydonland.ru.
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