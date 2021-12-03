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В Сальске назначили нового главу администрации

В Сальске назначили нового главу администрации
В Сальске 3 декабря с помощью открытого голосования депутаты избрали главу администрации. Им стал 32-летний бизнесмен Иван Игнатенко. Об этом сообщается на сайте администрации Сальского района.

На должность сити-менеджера претендовали два кандидата - Иван Игнатенко и Юрий Скорченко. Последний занимает пост главы управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сальского района. Участники представили депутатам свои программы. По итогам выступления Иван Игнатенко одержал победу.

Новый городской глава ранее руководил отделом транспорта и дорожного хозяйства администрации Сальского района. До назначения на должность возглавлял ООО «Чистый город». С июля 2021 года исполнял обязанности главы администрации Сальска.
Фото: yandex.ru
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