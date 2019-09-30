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Нового прокурора назначили в Акайском районе Ростовской области

Нового прокурора назначили в Акайском районе Ростовской области
В Аксайском районе Ростовской области назначили нового прокурора. О назначении Романа Коломойцева сообщили в прокуратуре донского региона.

Коломойцев окончил юридический факультет. В 1997 году был принят на должность следователя Азовской межрайонной прокуратуры. Работал старшим следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений, прокурором и старшим прокурором первого отдела управления по надзору за расследованием преступлений.

С 2007 по 2008 год был на посту руководителя следственного отдела в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

В последние годы, с сентября 2014-го, Роман Коломойцев работал прокурором Зерноградского района. Сейчас его освободили от этой должности и назначили прокурором Аксайского района.

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