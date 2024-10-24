В ходе СВО пропал танкист из Ростовской области

Фото: Соцсети

В ходе СВО пропал 29-летний боец из Ростовской области. Почти месяц о местонахождении Виталия Артемьева (позывной «Дым») неизвестно.Молодой человек был призван на СВО из города Новочеркасска. Парня закрепили за воинской частью 91714. Виталий вошел в 68-й танковый полк, 2-ю роту, 2-й взвод.Последний раз боец связывался с родными 27 сентября из ДНР. Затем боец ушел на задание, с которого не вернулся.Если вы знаете, где может находиться Виталий, сообщите в военкомат. Сотрудники передадут сведения его родным.