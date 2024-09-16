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На СВО пропал боец из Нового Уренгоя, служивший в Ростовской области

На СВО пропал боец из Нового Уренгоя, служивший в Ростовской области
В зоне СВО пропал 32-летний боец, служивший в Ростовской области. Последний раз Андрей Тибичи (позывной «Кочевник») связывался с родными 5 сентября.

Мужчину призвали из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Андрея отправили на юг страны — в донской регион. Там его закрепили за воинской частью 78568 в Миллерово.

В начале сентября боец отправился на задание, с которого не вернулся. Больше недели о судьбе Андрея Тибичи неизвестно.

Согласно ориентировкам, у пропавшего есть шрам под левым глазом.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите в военкомат или полицию. Сотрудники передадут информацию его родным.
Фото: Соцсети
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