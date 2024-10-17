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На СВО пропал 42-летний боец из Новочеркасска

На СВО пропал 42-летний боец из Новочеркасска
В ходе СВО пропал 42-летний боец из Ростовской области. Почти два месяца о местонахождении Ивана Раковского (позывной «Байконур») неизвестно.

Мужчина был призван на СВО из города Новочеркасска. Ивана закрепили за воинской частью 41624. Она находится в ЛНР.

Последний раз боец связывался с родными 26 августа. Предварительно, тогда он находился в Бахмутовском районе. Затем мужчина ушел на задание, с которого не вернулся.

Если вы знаете, где может находиться Иван, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: соцсети
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