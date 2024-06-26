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В ходе СВО пропал 41-летний боец, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал 41-летний боец, служивший в Ростовской области
Родственники разыскивают пропавшего 41-летнего бойца СВО. О местонахождении Юрия Губина ничего не известно с 10 мая.

Мужчина закреплен за воинской частью 78568, которая дислоцируется в Миллерово Ростовской области. Последний раз он выходил на связь с родственниками из Луганска.

Согласно ориентировкам, у Юрия Губина есть татуировки на руках с именами Злата и Таисия, а также характерный шрам на лице.

Если вы обладаете информацией о том, где находится боец, сообщите в военкомат или отделение полиции.
Фото: МК на Дону
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