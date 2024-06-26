В ходе СВО пропал 41-летний боец, служивший в Ростовской области

Фото: МК на Дону

Родственники разыскивают пропавшего 41-летнего бойца СВО. О местонахождении Юрия Губина ничего не известно с 10 мая.Мужчина закреплен за воинской частью 78568, которая дислоцируется в Миллерово Ростовской области. Последний раз он выходил на связь с родственниками из Луганска.Согласно ориентировкам, у Юрия Губина есть татуировки на руках с именами Злата и Таисия, а также характерный шрам на лице.Если вы обладаете информацией о том, где находится боец, сообщите в военкомат или отделение полиции.