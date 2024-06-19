В ходе СВО пропал 35-летний боец из Ростовской области

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В ходе проведения спецоперации пропал 35-летний боец. Последний раз Семен Ольхов выходил на связь с родственниками более двух недель назад.Мужчина закреплен за воинской частью 84839, которая дислоцируется в поселке Персиановском Ростовской области. По предварительным данным, Семен созванивался с близкими 4 июня. После этого он отправился на задание. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.В ориентировках, опубликованных в соцсетях, сказано, что у мужчины на груди - татуировка тигра, а на животе - шрам после операции.В случае, если вы знаете о том, где находится Семен Ольхов, позвоните в полицию или военкомат. Сотрудники передадут необходимые сведения родственникам бойца.