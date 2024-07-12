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В ходе СВО пропал 33-летний заключенный из Ростовской области. Иван Ищенко последний раз выходил на связь со своей семьей 11 апреля.Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 1 города Зверево. Он решил заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции.Последний раз Иван связывался с родными 11 апреля из Лисичанска. С тех пор о нем ничего не известно.Позывной бойца — «Шахт». Номер его жетона — АВ-780238.Если вы знаете что-то о местонахождении мужчины, то сообщите в воинскую часть.