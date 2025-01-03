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В ходе проведения СВО погиб 32-летний военнослужащий из Ростовской области

В ходе проведения СВО погиб 32-летний военнослужащий из Ростовской области
В ходе проведения специальной военной операции погиб 32-летний военнослужащий из Ростовской области. Виктор Глушаков получил смертельное ранение на боевом задании.

Уроженец Пермского края Виктор переехал в Ростовскую область в 2005 году. Его семья поселилась в хуторе Крымском. Здесь Виктор вырос, окончил школу, увлекался спортом — играл в футбол и волейбол.

С началом специальной военной операции мужчина подписал контракт с подразделением «БАРС 18» на шесть месяцев. Позже, летом 2023 года, он решил заключить контракт с Министерством обороны и снова отправился на СВО.

Виктор служил в 1-й славянской артиллерийской бригаде на Донецком направлении.

За проявленные мужество, отвагу, героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга он был награждён орденом Мужества.

А 15 января 2024 года Виктор получил смертельное ранение. Похороны состоялись 30 октября с воинскими почестями на Аллее Славы в Усть-Донецке.

У Виктора остались трое детей.
Фото: РостовРу
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