В ходе проведения СВО погиб 32-летний военнослужащий из Ростовской области

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В ходе проведения специальной военной операции погиб 32-летний военнослужащий из Ростовской области. Виктор Глушаков получил смертельное ранение на боевом задании.Уроженец Пермского края Виктор переехал в Ростовскую область в 2005 году. Его семья поселилась в хуторе Крымском. Здесь Виктор вырос, окончил школу, увлекался спортом — играл в футбол и волейбол.С началом специальной военной операции мужчина подписал контракт с подразделением «БАРС 18» на шесть месяцев. Позже, летом 2023 года, он решил заключить контракт с Министерством обороны и снова отправился на СВО.Виктор служил в 1-й славянской артиллерийской бригаде на Донецком направлении.За проявленные мужество, отвагу, героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга он был награждён орденом Мужества.А 15 января 2024 года Виктор получил смертельное ранение. Похороны состоялись 30 октября с воинскими почестями на Аллее Славы в Усть-Донецке.У Виктора остались трое детей.