В ходе СВО погиб 24-летний контрактник из Ростовской области

Фото: Газета "Новость".

В зоне специальной военной операции погиб 24-летний уроженец Ростовской области. Станислав Решетняк получил смертельное ранение 18 октября.Молодой человек родился и вырос в городе Донецке. Парень подписал контракт в середине февраля 2023 года и отправился на передовую. При выполнении боевой задачи он получил смертельное ранение.Как сообщает газета «Новость», Станислав будет похоронен в родном городе со всеми воинскими почестями. Скорее всего, его похоронят на кладбище Чугунка, где покоятся все погибшие бойцы СВО.