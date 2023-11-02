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В ходе СВО погиб 24-летний контрактник из Ростовской области

В ходе СВО погиб 24-летний контрактник из Ростовской области
В зоне специальной военной операции погиб 24-летний уроженец Ростовской области. Станислав Решетняк получил смертельное ранение 18 октября.

Молодой человек родился и вырос в городе Донецке. Парень подписал контракт в середине февраля 2023 года и отправился на передовую. При выполнении боевой задачи он получил смертельное ранение.

Как сообщает газета «Новость», Станислав будет похоронен в родном городе со всеми воинскими почестями. Скорее всего, его похоронят на кладбище Чугунка, где покоятся все погибшие бойцы СВО.
Фото: Газета "Новость".
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