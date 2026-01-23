- На 22 января зафиксировано 36 заявок на перемерзание. В 14 случаях проблема устранена, подача воды возобновлена. Остальные обращения будут отработаны 23 января, - отметила Антонина Пшеничная.

Фото: Антонина Пшеничная

В городе Гуково Ростовской области все котельные работают в штатном режиме. Об этом проинформировала министр ЖКХ по региону Антонина Пшеничная вечером 22 января.К настоящему времени в городе зафиксирована локальная проблема - перемерзшие вводы в многоквартирных домах. Это ситуация, при которой произошло замерзание воды в трубопроводе при вводе в здание из-за низкой температуры на улице.Напомним, что крупная коммунальная авария на водоводе произошла неделю назад, 16 января. В тот день на место ЧП приехали специалисты. Но возникшая в результате ремонта вторая поломка затянула сроки восстановления подачи воды. Все это время жители городов Зверево, Гуково, а также Каменского и Красносулинского районов оставались без необходимой коммуникации. Люди даже добывали воду с помощью растапливания снега.