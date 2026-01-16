Порыв на водоводе оставил без воды жителей нескольких районов Ростовской области

Фото: Donday

В ряде поселений и хуторов Ростовской области произошло отключение водоснабжения из-за аварии на водопроводе. Согласно планам, работы по возобновлению подачи воды в Каменском и Красносулинском районах завершатся к 22:00 16 января.По заявлению Антонины Пшеничной, главы министерства ЖКХ Ростовской области, ввиду проведения неотложных ремонтных работ, вызванных повреждением магистрального водовода вблизи хутора Вишневецкий, временно скорректирован график подачи воды потребителям.В частности, прекращена подача воды в хуторе Старая Станица Каменского района, поселке Рубежный, хуторе Волченский, а также в населенных пунктах, расположенных в Гуковском и Алмазненском направлениях.С пониженным напором осуществляется подача воды от НС-4 в направлении Зверево и поселков Красносулинского района (включая Тацин, Комиссаровку и другие), а также от НС-5 к городу Гуково и поселкам Красносулинского района (котельные располагают резервными объемами воды).В городе Гуково водоснабжение осуществляется в обычном режиме.