В феврале ростовчане смогут увидеть в небе сразу три планеты



Сразу три планеты смогут наблюдать жители Ростова-на-Дону в феврале 2020 года. В последний месяц зимы невооружённым взглядом можно увидеть Юпитер, Венеру и Меркурий.



Юпитер и Меркурий появятся над горизонтом 3 февраля. Юпитер можно будет заметить на рассвете, он – второй по яркости объект на небосклоне. Юпитер, в отличие от звёзд, имеет форму диска, а не точки, и излучает ровное белое сияние.



Меркурий, самая маленькая планета Солнечной системы, взойдёт над горизонтом с вечерней зарёй. Этот объект – один из самых неуловимых, его можно наблюдать всего несколько дней в году. Планета находится очень близко к Солнцу, поэтому для наблюдателя всегда подпадает под сияние дневного светила. Первые дни февраля – редкий период для наблюдения за Меркурием. Его можно узнать по мерцающему ярко-жёлтому свечению.



Венера – та планета, которую земляне часто принимают за НЛО. Она имеет ровное серебристое сияние и визуально похожа на диск. Небесное тело видно невооружённым взглядом даже во второй половине дня. Планета сблизится с Луной 27 февраля.



Руководитель Донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын рассказал, что лучше всего наблюдателям выезжать за город. Там небо не будет засвечено городской иллюминацией, а горизонт – закрыт высотными зданиями. С 3 февраля в обсерватории начинается ежемесячная неделя наблюдений, и все желающие могут приехать, чтобы посмотреть в телескоп на Луну и другие небесные тела.



Полнолуние любители астрономии смогут наблюдать 9 февраля, новолуние – 23-го. Любители астрономии 15 февраля будут отмечать день Галилео Галилея. Учёный сделал не поддающийся измерениям вклад в развитие астрономии как науки. Именно он в 17-м веке открыл неровности на поверхности Луны, пятна на Солнце, фазы Венеры, спутники Юпитера, и даже первым заметил кольца Сатурна (хоть тогда он и не догадывался о том, что именно смог открыть).