Сатурн и два метеорных потока появятся в сентябре в небе над Ростовской областью



В небе над Ростовской областью в сентябре можно наблюдать сразу несколько небесных явлений. В начале месяца невооружённым взглядом дончане смогут увидеть Сатурн. Об этом 29 августа сообщили в Донской астрономической обсерватории.



Планета разместится низко над горизонтом в южной части небесного свода. Внешне её будет тяжело отличить от звёзд. Сатурн довольно яркий, он светится ровно и практически никогда не мерцает. Цвет газового гиганта бледно-жёлтый или свинцовый. Любителям астрономии рекомендуют наблюдать Сатурн вечером 7 и 8 сентября — в эти числа он будет находиться на небе рядом с Луной.



В первых числах месяца ещё можно будет посмотреть на Юпитер — он также расположился на юге, справа от Сатурна. Сейчас планета уже движется к западу и уходит за горизонт, скоро она пропадёт из поля зрения.



В конце сентября Земля войдёт в метеорный поток Ориониды. Пик Орионид приходится на 22 октября. Этот поток создан кометой Галлея, в небе над Землёй его можно наблюдать каждый год. Следом за ним дончанам посчастливится увидеть поток Леониды, состоящий из осколков кометы Темпеля-Туттля.



Как и каждый год, Нептун вступит в противостояние с Солнцем, но его будет невозможно наблюдать невооружённым взглядом. Даже в телескопе он похож на размытое пятно — ведь эта планета является самой далёкой в Солнечной системе.