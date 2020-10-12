Жителям Ростовской области запретят выходить из дома без уважительной причины
Из-за неблагоприятной эпидситуации в Ростовской области власти возвращают ограничительные меры. Постановление донского правительства с перечнем дополнительных мер против распространения COVID-19 уже подписали. Новые правила вступят в силу после его обнародования.
Согласно документу, жителям донского региона запретят выходить из дома без надобности. Исключением будут считаться такие причины, как медицинская помощь, уход за родственниками, выгул домашних питомцев, вынос мусора, работа и учёба, поход в магазин или тренажёрный зал, судебное заседание и похороны. Новые карантинные ограничения коснутся всех граждан, кроме госслужащих, депутатов, волонтёров, работников здравоохранения и ряда других профессий.
Также изменения распространятся и на работников донских компаний. Управляющие должны будут перевести на дистанционный режим 30% от общего числа сотрудников и всех людей старше 65 лет. Запретят выезжать в командировки за пределы региона. Кроме этого, работодателей обяжут предоставлять информацию об инфицированных и контактных больных.
Новые ограничения появятся для медицинских учреждений Дона. Так, запретят плановые приёмы, за исключением курсового и программного лечения. Жителям старше 65 лет не разрешат проходить плановые осмотры и диспансеризацию.
Как сообщалось ранее, в Ростове-на-Дону уже запретили проводить спортивные соревнования, закрыли клубы, кальянные и танцплощадки. Скорректировали график работы кафе и ресторанов. Теперь заведения общепита будут обслуживать гостей до десяти часов вечера.