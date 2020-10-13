Коэффициент заболеваемости коронавирусом на Дону снижается, несмотря на рост заболевших

Несмотря на то, что в Ростовской области с каждым днём растёт число заражённых, коэффициент распространения вируса при этом снижается. Данные появились на официальном сайте регионального правительства 15 октября.За минувшие сутки показатель заболеваемости опасной инфекцией снова опустился до значения 1,04. При этом на 100 тысяч жителей Ростовской области приходится 612,4 заражённых.Напомним, в донском регионе зарегистрировали ещё 281 человека с «ковидным» диагнозом. Из-за неблагоприятной эпидситуации в области власти ввели новые ограничения. Так, с 16 октября работников старше 65 лет переведут на дистанционный режим, запретят выезжать в командировки за пределы Дона. Также нельзя будет сходить на плановый осмотр к врачу и пройти диспансеризацию некоторым гражданам.