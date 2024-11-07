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В двух районах Ростовской области зафиксированы случаи незаконного подключения к опорам ЛЭП

В двух районах Ростовской области зафиксированы случаи незаконного подключения к опорам ЛЭП
В двух районах Ростовской области неизвестные незаконно подключили провода к опоре ЛЭП. Об этом сообщили на сайте «Россети Юг» 6 ноября.

В ходе проверки в Мясниковском и Родионово-Несветайском районах обнаружены нарушения. В селе Чалтырь энергетики предотвратили незаконное подключение на этапе монтажа. Они остановили представителя крупной интернет-компании. На месте они оформили документы о проверке оборудования для дальнейшего заключения договоров на размещение ВОЛС на опорах ЛЭП.

В Родионово-Несветайском районе другой интернет-провайдер осуществлял подключение пользователей в значительно большем объеме. С ним также был составлен акт для заключения договора.

Специалисты отметили, что незаконные подключения создают помехи в работе ЛЭП в условиях непогоды. Они также препятствуют проведению ремонтных работ и перегружают систему. Это может привести к сбоям и отключению электроэнергии в целом районе.
Фото: Россети Юг
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