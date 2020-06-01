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В 25 городах и районах Ростовской области зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом

В 25 городах и районах Ростовской области зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 25 городах и районах. Об этом сообщили в правительстве региона 3 июня.

Лидером по количеству выявленных заболевших по-прежнему остаётся Ростов. За последние сутки в донской столице диагноз подтвердился у 116 человек.

В остальных городах Дона количество новых случаев значительно ниже. Так, в Батайске – 9 пациентов, в Азове – 8. В Новошахтинске – 5 новых случаев, в Волгодонске, Шахтах и Верхнедонском районе – по 4.

По три пациента с коронавирусом прибавились в Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Кашарском и Сальском районах. В Миллеровском и Усть-Донецком районах диагноз подтвердился у двух местных жителей.

По одному новому случаю – в Аксайском, Белокалитвинском, Веселовском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Октябрьском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Кагальницком районах и городе Зверево.

Всего, по данным на 3 июня, в Ростовской области – 5 373 заболевших.

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