В 25 городах и районах Ростовской области зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 25 городах и районах. Об этом сообщили в правительстве региона 3 июня.
Лидером по количеству выявленных заболевших по-прежнему остаётся Ростов. За последние сутки в донской столице диагноз подтвердился у 116 человек.
В остальных городах Дона количество новых случаев значительно ниже. Так, в Батайске – 9 пациентов, в Азове – 8. В Новошахтинске – 5 новых случаев, в Волгодонске, Шахтах и Верхнедонском районе – по 4.
По три пациента с коронавирусом прибавились в Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Кашарском и Сальском районах. В Миллеровском и Усть-Донецком районах диагноз подтвердился у двух местных жителей.
По одному новому случаю – в Аксайском, Белокалитвинском, Веселовском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Октябрьском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Кагальницком районах и городе Зверево.
Всего, по данным на 3 июня, в Ростовской области – 5 373 заболевших.