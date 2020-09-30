Новые случаи заражения обнаружили в 27 муниципалитетах Ростовской области
В Ростовской области за минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией снова побило рекорд. У 209 жителей из 27 городов и районов Дона обнаружили наличие опасной болезни. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 2 октября.
В Ростове-на-Дону COVID-19 заразились ещё 98 человек. В Таганроге и Шахтах выявили 19 и 16 новых случаев заболевания соответственно. В Батайске количество инфицированных за сутки увеличилось на 11.
По четыре человека с ковидом зарегистрировали Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Сальском, Азовском и Миллеровском районах. О трёх случаях заражения рассказали в Азове, Багаевском и Зерноградском районах.
В Гуково, Белокалитвинском, Егорлыкском, Мартыновском, Мясниковском, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах опасную болезнь обнаружили у двух жителей. Единичные случаи заражения зафиксировали в Аксайском, Волгодонском, Каменском, Орловском, Тацинском и Целинском районах.
Как сообщалось ранее, в настоящее время десять территорий Ростовской области определяют ситуацию с коронавирусом в регионе. Евгений Ковалёв отметил, что в Ростове, Зверево, Гуково, Волгодонском, Целинском, Родионово-Несветайском, Мясниковском, Заветинском и Багаевском выявлено 70% случаев заражения на Дону.