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Новые случаи заражения обнаружили в 27 муниципалитетах Ростовской области

Новые случаи заражения обнаружили в 27 муниципалитетах Ростовской области
В Ростовской области за минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией снова побило рекорд. У 209 жителей из 27 городов и районов Дона обнаружили наличие опасной болезни. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 2 октября.

В Ростове-на-Дону COVID-19 заразились ещё 98 человек. В Таганроге и Шахтах выявили 19 и 16 новых случаев заболевания соответственно. В Батайске количество инфицированных за сутки увеличилось на 11.

По четыре человека с ковидом зарегистрировали Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Сальском, Азовском и Миллеровском районах. О трёх случаях заражения рассказали в Азове, Багаевском и Зерноградском районах.

В Гуково, Белокалитвинском, Егорлыкском, Мартыновском, Мясниковском, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах опасную болезнь обнаружили у двух жителей. Единичные случаи заражения зафиксировали в Аксайском, Волгодонском, Каменском, Орловском, Тацинском и Целинском районах.

Как сообщалось ранее, в настоящее время десять территорий Ростовской области определяют ситуацию с коронавирусом в регионе. Евгений Ковалёв отметил, что в Ростове, Зверево, Гуково, Волгодонском, Целинском, Родионово-Несветайском, Мясниковском, Заветинском и Багаевском выявлено 70% случаев заражения на Дону.

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