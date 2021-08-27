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1 сентября в Ростове не будут продавать алкоголь

1 сентября в Ростове не будут продавать алкоголь

Продажа алкогольных напитков временно приостановится в Ростове в связи с Днем Знаний. Об этом 31 августа сообщили в городской администрации.

Ограничение распространяется как на крепкие напитки, так и на слабоалкогольную продукцию. Однако, в случае если вы совершеннолетний, вы сможете выпить в заведениях общепита. При этом покупать там алкоголь на вынос - запрещается.

Запрет на продажу спиртного в День знаний, День защиты детей и в выпускные вечера действует на Дону согласно областному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».

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