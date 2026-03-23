Новое уголовное дело против руководства донской швейной фабрики

Фото: МВД по Ростовской области.

Руководство ООО «Булава», известной донской швейной фабрики, вновь оказалось под следствием. Как стало известно порталу DonDay из собственных источников, возбуждено еще одно уголовное дело.В прошлый раз претензии были связаны с предполагаемым мошенничеством при выполнении государственного заказа на сумму 68 миллионов рублей. По данным Министерства внутренних дел, после проведения обысков в офисах компании и по месту жительства директора и других ключевых сотрудников, были изъяты необходимые документы. Директор предприятия уже находится под стражей, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Это уже не первая проблема с законом для руководства «Булавы». Оказалось, что еще в ноябре прошлого года было начато еще одного расследование по статье «Организация незаконной миграции». Источники сообщают, что на предприятии использовались нелегальные документы для оформления иностранных рабочих. По этому делу обвинения предъявлены Галине Банниковой, владелице 79% акций компании, а также еще двум руководителям и неустановленным лицам.