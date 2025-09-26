Два депутата Заксобрания Ростовской области сложили полномочия

Фото: ЗС РО.

Два депутата Законодательного Собрания Ростовской области досрочно сложили свои полномочия. Об этом сообщили на 23-м заседании донского парламента.Должности покинули Лидия Новосельцева и Анна Касьяненко.Лидия Новосельцева ушла с должности в связи с победой на выборах в гордуму Ростова.Уход Анны Касьяненко связан с получением новой должности. Губернатор региона назначил ее министром сельского хозяйства Ростовской области. Новый министр ранее работала председателем комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.