На Ростовскую область снова обрушилась магнитная буря

В Ростовской области снова прогнозируют магнитную бурю. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Напомним, геомагнитные удары начали атаковать Землю 19 марта. По информации на 23 марта, по силе она достигла высоких уровней G2-G3. Продолжаться бури будут как минимум до 25 марта.Метеозависимые люди в этот период могут почувствовать себя плохо. Чтобы избежать недомоганий, следует воздержаться от физических и умственных нагрузок.