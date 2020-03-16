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Одноразовые стаканчики, ватные палочки, отказ от исповеди: в донских храмах принимают меры для борьбы с коронавирусом

Одноразовые стаканчики, ватные палочки, отказ от исповеди: в донских храмах принимают меры для борьбы с коронавирусом

Распространяющийся по всему миру коронавирус вносит коррективы буквально во все сферы жизни. Отменяются авиаперелёты, школьники и студенты переходят на дистанционное обучение, запрещают массовые мероприятия и так далее. Меры для предотвращения распространения пандемии принимаются повсеместно.

Не осталась в стороне и православная церковь. Донская митрополия опубликовала «Практические рекомендации клирикам и храмам в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции». Правила содержат более 20 пунктов. Первый из них содержит требование разместить на входах в храмы объявление с просьбой к прихожанам, имеющим признаки ОРВИ, воздержаться от посещения церкви.

Рекомендации коснулись и священных обрядов. Так, во время Причащения необходимо вытирать лжицы (небольшая ложка с крестом на конце рукояти) после каждого причастника платком, пропитанным спиртом.
«Преподавать «запивку» только индивидуально — по отдельности каждому причастнику — в одноразовой посуде, - говорится в документе. - Для раздачи антидора (части просфоры) использовать одноразовые гигиенические перчатки».

Кроме того, причастникам следует «воздерживаться от лобзания чаши».

Во время таинств крещения и миропомазания рекомендуется менять воду для каждого отдельного случая.
«В связи с этим таинство крещения совершать только индивидуально, с промежуточной дезинфекцией (протиранием) купели (баптистерия) дезинфицирующей жидкостью».

Для миропомазания и помазания елеем правила рекомендуют использовать ватные палочки и бумажные салфетки вместо губки. Использованные предметы затем требуется сжигать.

Кроме того, прихожанам советуют воздержаться от индивидуальной исповеди и по возможности совершать в этот период общую.

После службы советуют возлагать крест на головы прихожан, а не предлагать к целованию.

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