Одноразовые стаканчики, ватные палочки, отказ от исповеди: в донских храмах принимают меры для борьбы с коронавирусом





Распространяющийся по всему миру коронавирус вносит коррективы буквально во все сферы жизни. Отменяются авиаперелёты, школьники и студенты переходят на дистанционное обучение, запрещают массовые мероприятия и так далее. Меры для предотвращения распространения пандемии принимаются повсеместно.



Не осталась в стороне и православная церковь. Донская митрополия опубликовала «Практические рекомендации клирикам и храмам в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции». Правила содержат более 20 пунктов. Первый из них содержит требование разместить на входах в храмы объявление с просьбой к прихожанам, имеющим признаки ОРВИ, воздержаться от посещения церкви.



Рекомендации коснулись и священных обрядов. Так, во время Причащения необходимо вытирать лжицы (небольшая ложка с крестом на конце рукояти) после каждого причастника платком, пропитанным спиртом.

«Преподавать «запивку» только индивидуально — по отдельности каждому причастнику — в одноразовой посуде, - говорится в документе. - Для раздачи антидора (части просфоры) использовать одноразовые гигиенические перчатки».



Кроме того, причастникам следует «воздерживаться от лобзания чаши».



Во время таинств крещения и миропомазания рекомендуется менять воду для каждого отдельного случая.

«В связи с этим таинство крещения совершать только индивидуально, с промежуточной дезинфекцией (протиранием) купели (баптистерия) дезинфицирующей жидкостью».



Для миропомазания и помазания елеем правила рекомендуют использовать ватные палочки и бумажные салфетки вместо губки. Использованные предметы затем требуется сжигать.



Кроме того, прихожанам советуют воздержаться от индивидуальной исповеди и по возможности совершать в этот период общую.



После службы советуют возлагать крест на головы прихожан, а не предлагать к целованию.