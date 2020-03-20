На Дону казачьи кадетские корпуса из-за коронавируса переходят на дистанционное обучение



В Ростовской области казачьи образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили в областном правительстве, такие меры будут действовать до 12 апреля.



В понедельник, 23 марта, кадеты казачьих корпусов ушли на каникулы, которые продлятся до 30-го числа. Затем они в течение двух недель будут учиться дома.



С 24 марта на «удалёнку» перейдут четыре казачьих техникума и один лицей.



В сообщении указано, что в образовательные учреждения вход закрыт родителям, гостям, представителям органов местного самоуправления и исполнительной власти, а также другим лицам.



Напомним, в Ростовской области практически все высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Школьники тоже будут учиться онлайн после каникул.



По состоянию на 23 марта на Дону под наблюдением врачей находятся 1 033 человека с подозрением на коронавирус.