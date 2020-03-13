В Зоопарке Ростова отменили массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса



В Ростове растёт число мест культурного отдыха, отменяющих массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Так, ограничения ввёл Ростовский зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения 17 марта.



Отменены все мероприятия, запланированные на время весенних каникул. Однако остаются экскурсии на открытом воздухе с кормлением животных.



В зоопарке добавили, что сотрудников, которые непосредственно общаются с посетителями, обеспечили медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Гостей зоопарка администрация также просит соблюдать правильной личной гигиены.



Напомним, 16 марта глава региона Василий Голубев подписал постановление, согласно которому на территории Ростовской области вводится «режим повышенной готовности». Документ перечисляет основные меры, направленные на недопущения распространения вирусной инфекции. Среди них запрет на проведения массовых мероприятий с участием более 500 человек.



В связи с этим в регионе отменяются мероприятия, запланированные на март, в том числе концерты звёзд эстрады.



Ранее сообщалось, что донские вузы перешли на дистанционное обучение.