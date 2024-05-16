В Ростове с 16 мая в доме на Самаркандской вводят режим повышенной готовности
В Ростове решили ввести режим повышенной готовности на территории дома № 70 на улице Самаркандской. Об этом глава администрации города сообщил на своей странице в соцсетях.
— С 18:00 16 мая вводим режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — заявил сити-менеджер.
В ближайшие дни эксперты обследуют здание, чтобы определить его пригодность для проживания. Судя по кадрам из пятиэтажки, результат заключения будет отрицательным. Несущие стены усеяны огромными трещинами, то же самое можно увидеть и на лестничных площадках. Любопытно, что полувековое здание (1976 года постройки) до сих пор не было признано аварийным. По последней оценке, износ здания составляет всего 39%.
Эвакуированных жильцов разместят в квартирах маневренного фонда. Вероятно, в Суворовском, где уже находятся люди из рухнувшего дома на Нариманова, 72/3.