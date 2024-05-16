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В Ростове с 16 мая в доме на Самаркандской вводят режим повышенной готовности

В Ростове с 16 мая в доме на Самаркандской вводят режим повышенной готовности
В Ростове решили ввести режим повышенной готовности на территории дома №  70 на улице Самаркандской. Об этом глава администрации города сообщил на своей странице в соцсетях.

— С 18:00 16 мая вводим режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, — заявил сити-менеджер.

В ближайшие дни эксперты обследуют здание, чтобы определить его пригодность для проживания. Судя по кадрам из пятиэтажки, результат заключения будет отрицательным. Несущие стены усеяны огромными трещинами, то же самое можно увидеть и на лестничных площадках. Любопытно, что полувековое здание (1976 года постройки) до сих пор не было признано аварийным. По последней оценке, износ здания составляет всего 39%.

Эвакуированных жильцов разместят в квартирах маневренного фонда. Вероятно, в Суворовском, где уже находятся люди из рухнувшего дома на Нариманова, 72/3.
Фото: DonDay.ru.
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