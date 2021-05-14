В квартире депутата Заксобрания Ростовской области Александра Михалева прошли обыски

У депутата Законодательного собрания Ростовской области Александра Михалева прошли обыски. Силовики нагрянули к народному избраннику утром 18 мая.По данным собственного источника Rostov.ru, обыски прошли в квартире депутата, однако самого Михалева в это время дома не оказалось. Чем обусловлена проверка жилища парламентария, пока не известно. Предполагается, что это связано с его деятельностью в ООО ТУ «Шолоховское», где он занимает должность директора.Александр Михалев - уроженец города Шахты. После окончания вуза пошел работать в депо Шахтинского трамвайно-троллейбусного управления. Был генеральным директором фирм ООО «АВГИТ», ЗАО ПО «Шолоховское», ООО «Ростовская угольная компания».В 2015 году занял пост директора по связям с общественностью ООО ТУ «Шолоховское» в поселке Горняцком. С 2017 года и по настоящее время - директор фирмы. Согласно данным из открытых источников, организация занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта. Компания находится в реестре «Юридические лица, имеющие взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1 000 рублей».Михалев был избран депутатом от партии «Единая Россия» в 2018 году. В Заксобрании Ростовской области он является заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и собственности. Закрепленные территории за депутатом: части Белокалитвинского, Каменского, Красносулинского районов, а также города Донецк и Каменск-Шахтинский.