В День Победы на фасаде «Ростов Арены» покажут имена участников войны
Хоть из-за режима самоизоляции в Ростове-на-Дону перенесли празднование Дня Победы, в городе 9 мая всё равно пройдет несколько мероприятий. Как сообщалось ранее, жители Южной столицы смогут из окон домов или через Интернет посмотреть авиашоу и салют.
Многие дончане, поддерживая память о годах войны, запускают флешмобы: публикуют в Сети истории и портреты своих родственников, которые воевали на фронте, призывают выставить в окнах домов фотографии участников войны.
Масштабную акцию 9 мая решили провести и на «Ростов Арене». В День Победы на фасаде стадиона появятся имена ветеранов армии и флота, подпольщиков, партизан, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей и детей войны. Сотрудники «Ростов Арены» предлагают ростовчанам прислать им в социальной сети данные о своих родственниках. Акция «Мы помним» пройдёт 9 мая с 19:30 до 00:00.