Всегда в строю: учащиеся и преподаватели ростовской школы-интерната предложили выставить в окнах фотографии героев ВОВ

В 2020 году народная акция «Бессмертный полк», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в новом формате.Присоединиться к онлайн-эстафете дончан призвал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона стал инициатором виртуального шествия участников Великой Отечественной войны. В аккаунтах в социальных сетях он поместил на аватар фотографию своего деда-фронтовика. Василий Юрьевич предложил жителям Ростовской области последовать его примеру и разместить на своих страничках в соцсетях снимки родственников-участников войны с хештегом #победавнас61.Поддержав идею губернатора, учащиеся и преподаватель ростовской школы-интерната № 28, решили её развить. Они предложили в День Победы выставить в окнах домов фотографии предков, которые сражались на поле боя. Уже сегодня ребята вместе с сотрудниками учебного заведения организовали своеобразную аллею Памяти: вокруг интерната они поставили фотографии ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.Своей акции они дали имя - «Бессмертный полк всегда в строю!». Инициаторы призывают дончан присоединиться к ней, доказывая, что, даже не выходя из дома в связи с режимом самоизоляции, можно и нужно сохранять память о героях, сражавшихся на страшной войне 1941-1945 годов.