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В Ростовской области ко Дню Победы запустят автобусы с биографиями и фото ветеранов

В Ростовской области ко Дню Победы запустят автобусы с биографиями и фото ветеранов
В преддверии Дня Победы в Ростовской области появятся брендированные автобусы. На транспортных средствах разместят портреты и биографии ветеранов Великой Отечественной войны.

Например, на маршрут № 700 сообщением Ростов-на-Дону – аэропорт Платов выйдут автобусы с историей и фотографиями участников боевых действий, которых призвали на фронт из Аксайского района.

Также своих героев увидят жители Новочеркасска (маршрут Ростов – Новочеркасск) и Багаевского района (маршрут Ростов – Багаевская). Более того, во многих населённых пунктах появится транспорт с праздничной символикой.

Напомним, из-за пандемии коронавируса и режима общей самоизоляции в Ростовской области отменили парад Победы. Из всех запланированных праздничных мероприятий состоятся только авиационное шоу над Ростов-на-Дону и салют. Посмотреть их можно будет из окон дома или через Интернет.

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