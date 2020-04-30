В Ростовской области ко Дню Победы запустят автобусы с биографиями и фото ветеранов
В преддверии Дня Победы в Ростовской области появятся брендированные автобусы. На транспортных средствах разместят портреты и биографии ветеранов Великой Отечественной войны.
Например, на маршрут № 700 сообщением Ростов-на-Дону – аэропорт Платов выйдут автобусы с историей и фотографиями участников боевых действий, которых призвали на фронт из Аксайского района.
Также своих героев увидят жители Новочеркасска (маршрут Ростов – Новочеркасск) и Багаевского района (маршрут Ростов – Багаевская). Более того, во многих населённых пунктах появится транспорт с праздничной символикой.
Напомним, из-за пандемии коронавируса и режима общей самоизоляции в Ростовской области отменили парад Победы. Из всех запланированных праздничных мероприятий состоятся только авиационное шоу над Ростов-на-Дону и салют. Посмотреть их можно будет из окон дома или через Интернет.