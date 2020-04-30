В Ростове в День Победы пройдет десять онлайн-мероприятий

В Ростове-на-Дону в День Победы пройдет десять онлайн-мероприятий. Программу на 9 Мая опубликовала городская администрация.Накануне, 8 мая, возложат цветы к «Вечному огню» мемориального комплекса «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе. Остальные десять мероприятий пройдут 9 мая с 11:00 до 22:00. Весь день будет продолжаться только онлайн-шествие «Бессмертного полка», в котором, по данным координатора акции на Дону, в этом году примут участие около двухсот тысяч жителей региона.Так, в 11:00 стартует всероссийская акция «Поем двором», а следом, в 12:00, – «Окно Победы». Это время, когда все желающие могут спеть песни военных лет из окон своих квартир и домов, снять это на видео и опубликовать в Сети.В 13:00 сотрудники Ростовского зоопарка проведут в соцсетях онлайн-экскурсию «Зоопарк во время войны». В 16:00 начнется трансляция концерта городского Дома творчества – «Великой Победе – 75!».После минуты молчания на всех теле- и радиокомпаниях страны в 19:00 жители Ростовской области могут стать у окон с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а в 22:00 – зажечь у окон фонарики в знак памяти.Также 9 мая пройдут всероссийские флешмобы «Литература Победы» и «Наследники Победы». Чтобы стать их участником, нужно записать на видео отрывок произведения о войне и опубликовать его в Сети. Кроме того, можно снять на видео песню «Синий платочек» или вальс под нее и стать частью проекта с соответствующим названием.Напомним, празднование Дня Победы в России перенесено на неопределенную дату из-за пандемии коронавируса. Все мероприятия, кроме парада Победы и реального шествия «Бессмертного полка», пройдут, но в усеченном варианте.