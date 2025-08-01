На «подставного» директора возбудили уголовное дело в Ростове

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В Ростове-на-Дону начато уголовное разбирательство в отношении формального главы фирмы. Об этом сообщает пресс-служба ЮТУ.По информации, предоставленной управлением, в 2024 году ростовчанин за оплату в 20 тысяч рублей отдал свой паспорт для оформления юридического лица. Фактически, он не участвовал в работе данной организации.Ростовская таможня завела уголовное дело на указанного человека по статье, предусматривающей наказание за предоставление удостоверения личности, содержащего недостоверные данные о подставном лице.