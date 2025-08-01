На «подставного» директора возбудили уголовное дело в Ростове
В Ростове-на-Дону начато уголовное разбирательство в отношении формального главы фирмы. Об этом сообщает пресс-служба ЮТУ.
По информации, предоставленной управлением, в 2024 году ростовчанин за оплату в 20 тысяч рублей отдал свой паспорт для оформления юридического лица. Фактически, он не участвовал в работе данной организации.
Ростовская таможня завела уголовное дело на указанного человека по статье, предусматривающей наказание за предоставление удостоверения личности, содержащего недостоверные данные о подставном лице.