Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На «подставного» директора возбудили уголовное дело в Ростове

На «подставного» директора возбудили уголовное дело в Ростове

В Ростове-на-Дону начато уголовное разбирательство в отношении формального главы фирмы. Об этом сообщает пресс-служба ЮТУ.

По информации, предоставленной управлением, в 2024 году ростовчанин за оплату в 20 тысяч рублей отдал свой паспорт для оформления юридического лица. Фактически, он не участвовал в работе данной организации.

Ростовская таможня завела уголовное дело на указанного человека по статье, предусматривающей наказание за предоставление удостоверения личности, содержащего недостоверные данные о подставном лице.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.