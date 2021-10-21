В день матча ФК «Ростов» — «Арсенал» для болельщиков запустят дополнительные автобусы

Домашняя встреча ФК «Ростов» с тульским «Арсеналом» состоится 23 октября в 16:30. В связи с этим вечером на линии выйдут дополнительные автобусы.Общественный транспорт сосредоточится на четырех остановках в центре города. У стадиона «Аллея Ростов Арена» к 19 часам фанатов будут ждать два автобуса №49 и по одному - №8 и №65А. В это же время дополнительный транспорт №№ 1,35, 78 и 90 появится на площади Советов.На улицу Большой Садовой (остановка «Проспект Ворошиловский») съедутся автобусы №№ 3, 3А, 7, 67, 70 и 80. Больше всего транспорта в этот день будет на Центральном рынке. Там дополнительно выйдут на линию автобусы №№ 4, 6, 16, 22, 26, 34, 42, 45, 47, 51, 60, 61, 65, 71, 83.Перед матчем, с 15 часов маршрут №39 сократит схему движения. Он будет следовать от Центрального рынка до остановки «Городской пляж».