В день матча ФК «Ростов» - «Рубин» в городе пустят дополнительный транспорт

В день матча ФК «Ростов» с казанским «Рубином» в городе на маршруты выйдут 29 дополнительных автобусов. Встреча состоится в 19 часов 10 апреля.К концу игры (около 21:30) транспорт сосредоточат на трех остановках. Два автобуса №49 и по одному - №8 и №65А разместят на остановке «Аллея Ростов Арена» на Южном подъезде к Ростову-на-Дону. По одному автобусу маршрутами №№ 1, 35, 47, 65, 78 и 90 будут стоять на остановке «Площадь Советов» по проспекту Ворошиловскому, а №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80 - по улице Большой Садовой. Также добавят автобусы на остановки Центрального рынка. Общественный транспорт маршрутов №№ 4, 6, 16, 22, 26, 34, 42, 45, 51, 60, 61, 71, 83.Как сообщили в Росгортранспорте, в период с 17:30 до 21:45 на маршрут №39 выведут дополнительный автобус. Он будет следовать от Центрального рынка до Левобережной улицы (остановка «Городской пляж»).