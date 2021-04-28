В день матча ФК «Ростов» - «Тамбов-2» пустят 29 дополнительных автобусов

В Ростове запустят дополнительные автобусы в день матча донского ФК с командой «Тамбов-2». Встреча в рамках Российской Премьер-Лиги состоится 2 мая в 16:30.С 15 до 19 часов болельщики смогут приехать к стадиону на автобусе № 39. В этот день его схему движения сократят, и конечной остановкой станет городской пляж.К концу игры (около 19 часов) общественный транспорт сосредоточат на центральных улицах города. В частности, на площади Советов (проспект Ворошиловский) остановятся автобусы №№ 1, 35, 47, 65, 78, 90. На Центральный рынок (улица Московская) направят маршруты №№ 4, 6, 16, 22, 26, 34, 42, 45, 51, 60, 61, 71 и 83. На проспекте Ворошиловском (пересечение с улицей Большой Садовой) также добавят транспорт №№ 3, 3А, 7, 35, 67, 70 и 80. К южному подъезду на стадион «Ростов Арена» направят автобусы №№ 8, 49, 65А.