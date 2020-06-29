В день матча «Ростов» - «Арсенал» в городе запустят дополнительные автобусы

В связи с проведением матча «Ростов» - «Арсенал» в донской столице добавят дополнительные автобусы на одном из маршрутов. Об этом сообщили в городской администрации.Игра пройдёт 1 июля на «Ростов Арене». Начало – в 20 часов. В связи с тем, что в регионе сняли ряд ограничений, введённых из-за коронавируса, зрители могут посетить игру. Однако заполнят только 10% мест.Для того чтобы болельщики смогли без проблем доехать до стадиона и обратно, в городе добавят единицы транспорта на маршруте № 39. Частота отправлений автобуса увеличится в период с 19:00 до 22:30. Ходить они будут до остановки «Городской пляж».В администрации добавили: несмотря на то, что 1 июля объявлен выходной, городской транспорт будет ходить по обычному расписанию.