В числе новых зараженных коронавирусом оказались жители всех муниципалитетов Дона

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили во всех городах и районах. По данным на 24 января, положительные результаты ПЦР-тестов получили 927 человек. Из них 286 - жители донской столицы. Еще 48 случаев заболевания зафиксировали в Таганроге и 47 - в Шахтах.На территории Новочеркасска диагноз подтвердился у 41 человека, в Волгодонске - у 40, а в Сальском районе - у 39. Борьбу с COVID-19 начали 36 жителей Батайска и 34 - Аксайского района. Также коронавирус подхватили 24 человека, проживающих в Мясниковском районе, 23 - в Азовском и 20 - в Зерноградском.Меньше всего зараженных оказалось в Орловском, Пролетарском, Верхнедонском, Усть-Донецком (по двое), в Обливском и Советском (по одному) районах. В остальных муниципалитетах заболели от трех до 19 человек.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 205 232 человека. По информации регионального правительства, 9 959 из них скончались от тяжелых последствий.