В Ростовской области коронавирусом заболели жители 53 муниципалитетов

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 654 человека. За сутки с 12 по 13 декабря диагноз подтвердился у жителей 53 муниципалитетов.Большинство инфицированных - жители донской столицы (184 человека). Еще 40 человек заразились в Таганроге, 35 - в Шахтах, 30 - в Волгодонске. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 22 человека из Новочеркасска, 18 - из Неклиновского района и по 17 - из Аксайского и Азовского. В Новошахтинске и Миллеровском районе - по 15.На территории Красносулинского района и Батайска заболели по 13 человек. В Октябрьском, Сальском районах и Азове - по 11. Также вирус подхватили 10 человек из Белокалитвинского района и по девять - из Тацинского, Семикаракорского, а также городов Гуково и Каменска-Шахтинского. В Песчанокопском, Зерноградском, Тарасовском и Мясниковском - по восемь.По семь новых пациентов с коронавирусом выявили в Каменском, Цимлянском, Константиновском, Кагальницком районах. В Зимовниковском, Егорлыкском, Морозовском, Чертковском, Орловском и Матвеево-Курганском - по шесть. Борьбу с инфекцией начали по пять человек, проживающих в Мартыновском, Пролетарском районах и Донецке. В Кашарском, Волгодонском, Родионово-Несветайском, Шолоховском, Усть-Донецком - по четыре.В числе зараженных оказались по трое жителей Веселовского, Целинского, Верхнедонского, Милютинского и Боковского районов. В Дубовском, Обливском, Куйбышевском и Багаевском районах - по двое, а в Ремонтненском и Зверево - по одному.Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 184 019 человек. Большинство из них - молодежь и люди от 46 до 65 лет. По информации регионального правительства, эти две возрастные категории составляют более 65% новых зараженных.