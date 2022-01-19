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В Ростовской области коронавирус выявили у жителей всех муниципалитетов

В Ростовской области коронавирус выявили у жителей всех муниципалитетов
В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 699 человек. По данным на 21 января, положительные результаты ПЦР-тестов получили жители всех муниципалитетов. Большинство зараженных - жители донской столицы (222 человека). На втором месте по количеству новых пациентов с COVID-19 - Таганрог (37 человек), а на третьем - Волгодонск (32 человека).

В числе заболевших оказались 29 человек из Батайска, 27 - из Шахт и 26 - из Аксайского района. Еще 24 жителя региона подхватили вирус в Новочеркасске, 23 - в Сальском районе, 19 - в Азове. На территории Азовского района борьбу с инфекцией начали 16 человек, а в Гуково - 15. Немного меньше, по 14 пациентов, появилось в Зерноградском районе и Каменске-Шахтинском. В Новошахтинске и Октябрьском районе - по 11.

Меньше всего случаев заболевания выявили в Куйбышевском, Усть-Донецком и Обливском районах. В остальных муниципалитетах COVID-19 подхватили от двух до девяти человек.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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